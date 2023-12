Wieso sucht Gina-Lisa Lohfink die große Liebe im Fernsehen?

Sie spricht Klartext! Gina-Lisa Lohfink (37) ist eine berühmte Reality-TV-Bekanntheit. Die Blondine bekommt nun sogar ihre eigene TV-Show! In "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken", dem Spin-off der Show Forsthaus Rampensau, wird sie bald nach ihrer großen Liebe suchen. Im Vorfeld verriet die gelernte Arzthelferin, dass sie sowohl Männer als auch Frauen suchen würde! Doch warum braucht es überhaupt eine Datingshow, um den richtigen Partner zu finden? Das verrät Gina jetzt!

Im Gespräch mit Bild schüttet die Tattooliebhaberin ihr Herz aus: "Bis jetzt waren es nur Flops. Ich gerate immer an die falschen Männer. Es ist nicht einfach, meine Prominenz steht mir im Weg. Ich kann oft nicht sehen, wer es gut mit mir meint und wer nicht." Die Ex von Marc Terenzi (45) gesteht traurig: "Am Ende blieb meistens Enttäuschung übrig." Die Beauty sei aber wahnsinnig stolz auf die Show und verspricht: "Das wird so witzig".

Die 37-Jährige hat auch ganz genaue Vorstellungen, wie ein perfektes erstes Date ablaufen soll. "Schön mit Kerzen und so. Bisschen romantisch. Das mag ich", erzählte sie Bild. "Es ist zwar schön, wenn der Mann zahlt, das gehört sich eigentlich so, aber in der heutigen Zeit weiß man nicht so richtig, die Kerle sind nicht mehr so wie im Hollywoodfilm. Ich will mich auch nicht unterordnen", erklärt die Influencerin dabei selbstbewusst.

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, TV-Star

