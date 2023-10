Wer zahlt? Gina-Lisa Lohfinks goldene Regel beim ersten Date

Gina-Lisa Lohfink (37) plaudert aus dem Dating-Nähkästchen! Seit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel ist die Influencerin nicht mehr aus dem deutschen Reality-TV wegzudenken. Erst kürzlich gab sie bekannt, dass sie in der zweiten Staffel von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu sehen sein wird. Doch wie sieht es privat bei ihr aus? Ihren Mister Right hat die Beauty bisher noch nicht gefunden. Aber wenn sie mit jemandem ausgeht, hat Gina-Lisa bestimmte Vorstellungen!

Wie die 37-Jährige im Interview mit Bild erzählt, sei ihr perfektes erstes Treffen in einem Restaurant: "Schön mit Kerzen und so. Bisschen romantisch. Das mag ich!" Und dabei hat sie eine wichtige Regel: Sie zahlt für sich selbst! "Es ist zwar schön, wenn der Mann zahlt, das gehört sich eigentlich so, aber in der heutigen Zeit, weiß man nicht so richtig, die Kerle sind nicht mehr so wie im Hollywood-Film. Ich will mich auch nicht unterordnen", betont Gina-Lisa.

Aktuell hat Gina wohl keinen Mann an ihrer Seite. Das Bett teilt sie sich ab und zu anscheinend aber trotzdem mit jemandem – und zwar mit Calvin Kleinen (31). "Wir haben eine gute Freundschaft. Dass es eine Freundschaft Plus ist, hat sie wohl verschwiegen. Und die existiert schon seit ein paar Jahren", verriet der Realitystar dem Blatt.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Juli 2022

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Januar 2023

www.Palms-Store.de Calvin Kleinen und Gina-Lisa, "Adam & Eva"-Interpreten

