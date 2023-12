Barbara-Anns Tod: Die Kelly Family hatte kein Geld für Sarg

Joey Kelly (50) war als Teil der erfolgreichen Band Die Kelly Family berühmt geworden. Gemeinsam mit seinen Geschwistern tourte er bereits durch große Städte und füllte riesige Hallen. Doch ein Leben in Saus und Braus führten der Musiker und seine Liebsten nicht schon immer. Joey lässt nun tief in seine Vergangenheit blicken: In seiner Kindheit hatte das Geld gerade einmal für das Nötigste gereicht.

Der abenteuerlustige Unternehmer stellte sich in den vergangenen Tagen dem Experiment "Big Brother Knossi Edition" und saß in einem Container mit anderen Berühmtheiten und Netzstars fest. Plötzlich wurde es ganz emotional – er erinnerte sich zurück an den Tod seiner Mutter Barbara-Ann. Damals war Joey gerade einmal neun Jahre alt gewesen: "Wir waren so arm, dass wir nicht mal einen Sarg kaufen konnten."

Er und seine Geschwister hatten deshalb selbst einen gebaut: "Wir haben einen Sarg aus Bauholz gezimmert für meine Mutter." Barbara-Ann war im Alter von 36 Jahren an Brustkrebs gestorben. Zu dem Zeitpunkt waren Joey und seine Familie noch keine Stars. Sie hatten auf der Straße gelebt und betteln müssen. Erst viele Jahre später, im Jahr 1994, hatte Die Kelly Family ihren Durchbruch mit ihrem ersten Album erzielt.

RTLZWEI / Marc Bremer Kelly Family, August 2022

Getty Images Kelly Family

Getty Images Joey Kelly, Musiker

