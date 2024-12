Das ist der traurige Grund für Joey Kellys Kurzhaarschnitt

Joey Kelly (51) überraschte beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit einem völlig neuen Look. Der Sänger tauschte sein Markenzeichen, die lange Mähne, gegen einen Kurzhaarschnitt ein. Wie der Musiker nun in einem YouTube-Video der Show 7 vs. Wild enthüllt, hat das auch einen emotionalen Grund: "Meine Schwiegermutter hat Krebs. Ich dachte, man muss zusammenhalten." Dabei kann Joey kaum seine Tränen zurückhalten.

Dass Joey in dem Clip den emotionalen Hintergrund seiner neuen Frisur enthüllt, löst bei seinen Fans große Anteilnahme aus. "Joeys Begründung für die kurzen Haare hat mich zu Tränen gerührt! Alles Gute für die Schwiegermutter", lautet nur einer der zahlreichen Kommentare, die sich innerhalb kürzester Zeit unter dem Video sammeln. Joey kam früh mit der Krankheit in Berührung. Seine Mutter Barbara-Ann Kelly (✝36) starb mit nur 36 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Auch seine Schwester Patricia Kelly (55) erkrankte an Krebs, gilt heute aber als gesund.

Schon bei "7 vs. Wild" entschied sich Joey, seine Frisur zu verändern. Dabei bekam er Hilfe von seinem guten Kumpel Joe Vogel, der ihm die Haare kurzerhand abrasierte. Der gebürtige Ire versteckte seinen neuen Haarschnitt allerdings bis zum Finale der Show. Erst dann sprach er über seine Entscheidung. Joeys Haare reichten ihm vorher circa bis zur Hüfte.

Instagram / joeykelly.official Joey Kelly im Januar 2024

Getty Images Joey Kelly, Extremsportler

