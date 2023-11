Lebt "Hochzeit auf ersten Blick"-Marina mit Robert zusammen?

Marina und Robert verraten ihre Zukunftspläne. Die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter haben bei Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet. Auch wenn sie sich vorher nicht kannten, hat es bei ihnen direkt gefunkt. Im Finale gestand die Nordrhein-Westfälin dem Berliner dann unter Tränen ihre Liebe. Mittlerweile sind die beiden seit fünf Monaten miteinander verheiratet. Doch wohnen Marina und Robert auch schon zusammen?

"Nein, wir wohnen noch nicht zusammen", verrät Marina in einem Q&A auf Instagram. Sie wollen erst mal die Gegend des anderen erkunden und schauen, wo es ihnen am besten gefalle. "Wir wohnen ziemlich genau 600 Kilometer voneinander entfernt", erzählt sie weiter. Dennoch versuchen sie, sich so oft wie möglich zu sehen: "Die längste Zeit, in der Robert und ich getrennt waren, waren drei Wochen und das war viel zu lang. Danach haben wir gesagt, dass wir jetzt alles nur noch so planen, dass wir und höchstens zwei Wochen am Stück nicht sehen."

Doch ein Umzug ist nicht alles, was sich das Paar in seiner gemeinsamen Zukunft vorstellen kann: "Wir möchten auf jeden Fall noch einmal groß heiraten, aber haben noch keinen genauen Plan, wann wir das umsetzen." Auch Nachwuchs sei ein Thema. "Das hat aber noch seine Zeit", betont Marina.

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Robert und Marina in Köln

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Marina und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Robert und Marina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2023

