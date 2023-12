Khloé Kardashians Tochter True erlebt erstes Football-Spiel!

Khloé Kardashian (39) blüht in ihrer Rolle als liebende Mutter auf! Die Unternehmerin gibt nicht nur seit vielen Jahren in der Reality-Serie The Kardashians Einblicke in ihr Leben, sondern teilt auch private Augenblicke im Netz. Dabei dürfen entzückende Aufnahmen ihrer beiden Kinder natürlich nicht fehlen. So auch jetzt – Khloé nimmt ihre Tochter True Thompson (5) mit auf ihr erstes Football-Spiel!

Und an diesem Moment lässt die Zweifachmama ihre Fans ebenfalls teilhaben. So veröffentlicht sie auf Instagram mehrere Schnappschüsse des aufregenden Events. "Wir hatten so eine großartige Zeit beim Rams-Spiel! Danke an die Staffords, dass sie True und mich eingeladen haben! Es ist ihr erstes Football-Spiel und es hätte nicht wundervoller sein können", schwärmt sie überglücklich. Und auch die Nutzer auf der Plattform sind begeistert: "Supersüße Mutter-Tochter-Fotos!"

Bereits vor wenigen Tagen freuten sich Khloés Follower besonders über eine niedliche Aufnahme von ihren zwei Kindern mit Robert Kardashians (36) Tochter Dream (7). Auf dem Bild umarmen sich die drei Kleinen und strahlen dabei vor einem glitzernden Weihnachtsbaum um die Wette.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im Dezember 2023

Anzeige

khloekardashian True Thompson, Dream Kardashian und Tatum Thompson, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de