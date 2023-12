Khloé Kardashian teilt süßes neues Foto von ihren Kindern

Sie ist in Weihnachtsstimmung! Khloé Kardashian (39) ist dafür bekannt, ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben zu gewähren. Im Netz teilt die The Kardashians-Protagonistin nicht nur gerne Bilder von sich, sondern auch von ihren Kindern True (5) und Tatum (1). Auch ihre Nichte Dream (7) ist oft auf den Social-Media-Accounts des Reality-TV-Stars zu sehen. Jetzt teilt Khloé ein süßes vorweihnachtliches Foto der drei Kinder.

Auf Instagram postet Khloé einige Aufnahmen, auf denen True, Dream und Tatum vor dem beleuchteten Tannenbaum sitzen. Alle drei tragen niedliche Weihnachtspyjamas. Die Kinder halten sich gegenseitig fest im Arm, während sie in die Kamera lächeln. "Die magischste Zeit des Jahres!", schreibt die "Good American"-Gründerin unter ihren Beitrag.

Die Fans sind von den Schnappschüssen begeistert. "Omg, die Kinder sind bezaubernd. Man kann die Liebe und das Glück in ihren Augen sehen" oder "Die süßesten Babys in den süßesten Pyjamas" sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren unter Khloés Post.

khloekardashian True Thompson, Dream Kardashian und Tatum Thompson, 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

