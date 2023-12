Sie schützen sich vorm ersten "Forsthaus Rampensau"-Absägen!

Wer beweist echten Teamgeist? Seit knapp einer Woche läuft die erste Staffel der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau. Um den Titel und das Preisgeld von 25.000 Euro kämpfen insgesamt neun prominente Paare. Dabei stellen sich die 18 potenziellen Rampensäue auf 1.300 Metern Höhe den täglichen Herausforderungen in der Selbstversorgerhütte. In der zweiten Folge steht nun die erste Challenge an: Wer bleibt vor der ersten Nominierung verschont?

In der aktuellen Folge von "Forsthaus Rampensau Germany" stellen sich die Kandidaten dem ersten Spiel. Das Prinzip: Person eins schiebt halbblind seinen Partner in einer Schubkarre und Person zwei lotst diese mit Bällen in der Hand bis zum Dosenwerfen – und zwar so lange wie die Uhr tickt. Wer die meisten Dosen in der vorgegebenen Zeit trifft, gewinnt. Letztendlich erzielen Cedric Beidinger und Hanna Annika (25) die meisten Treffer.

Somit wird das Fitness-Couple beim großen Absägen geschützt sein und kann nicht von seinen Mitstreitern nominiert werden. Doch gerade bei Hanna hält sich die Freude über den Sieg in Grenzen. "Ich muss sagen, das hat einen kleinen bitteren Beigeschmack, wenn die anderen uns das nicht gönnen", findet sie.

Anzeige

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de