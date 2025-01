Yvonne Woelke und Peter Klein sind Beziehungskritiker egal

Bei Forsthaus Rampensau gaben Peter Klein (57) und Yvonne Woelke (45) nicht nur ihr Pärchen-Debüt, sie stellten mit ihrem Sieg auch unter Beweis, dass sie ein tolles Team abgeben. Trotzdem glaubten nicht alle Promis im Forsthaus an die Echtheit ihrer Beziehung – und auch im echten Leben gibt es noch einige, die daran zweifeln. Im exklusiven Promiflash-Interview verraten die beiden, wie sie zu den Kritikern stehen. "Die, die uns glauben wollten, haben uns geglaubt und die, die immer noch daran zweifeln, sollen einfach denken, was sie möchten", stellen sie klar.

Der 45-Jährigen und dem Ex-Mann von Iris Klein (57) sei bewusst geworden, dass es sich nicht lohne, zwanghafte Überzeugungsarbeit zu leisten. "Es gibt Personen, die kannst du einfach auch nicht überzeugen", betonen die beiden und fügen hinzu: "Auch wenn sie es mit eigenen Augen sehen." Inzwischen habe das Paar die Situation "einfach so akzeptiert", wie sie eben sei.

Trotz all der Strapazen, mit denen sich die beiden Realitystars zwischen all den Rampensäuen herumschlagen mussten, hat ihnen die Zeit in der österreichischen Berghütte auch etwas über ihre Beziehung zueinander gelehrt. "In Stresssituationen können wir aufeinander zählen und uns blind aufeinander verlassen. Es hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt", verraten sie gegenüber Promiflash und fügen hinzu: "Wir sind füreinander da und stärken uns den Rücken."

Anzeige Anzeige

©Joyn Peter Klein und Yvonne Woelke beim "Forsthaus Rampensau"-Finale

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige