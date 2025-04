So verstehen sich Melody und Flocke nach Forsthaus-Flirt

Im Forsthaus Rampensau sorgten Melody Haase (31) und Kevin Platzer (26), der auch als Flocke bekannt ist, für eine Menge Schlagzeilen. Die beiden Realitystars hatten kurz nach dem Einzug des Casanovas Sex. Im Interview mit Promiflash berichtet die einstige DSDS-Teilnehmerin, wie das Verhältnis der beiden heute ist. "Bei uns ist alles cool, normal, freundschaftlich", verrät die TV-Bekanntheit. Allerdings gibt sie mit einem Lachen zu, dass sie und der Hottie sich in dem Format "vielleicht zu gut" verstanden hätten.

Das Techtelmechtel von Flocke und Melody ereignete sich bereits 24 Stunden nach dem Einzug des Blondschopfes. Nachdem sie gemeinsam mit den anderen Bewohnern eine wilde Party gefeiert hatten, genossen sie die Zweisamkeit auf dem Balkon des Landhauses und es kam zu einem Kuss. Danach landeten die beiden gemeinsam im Bett und schienen nichts anbrennen zu lassen. "Flocke hat heute Nacht einen Hasen geschossen", witzelte Matthias Mangiapane (41) am nächsten Morgen.

Flocke wird seine Flirt-Skills bald in einem weiteren Format unter Beweis stellen können. Der gebürtige Berliner tritt ab dem 1. Mai in der neuen Reality-TV-Show "Match My Ex" an. Wie der Streaminganbieter Joyn in einer Pressemitteilung bekannt gab, vermitteln darin berühmte Ex-Paare ihre Verflossenen an andere Singles. Flocke startet dieses Experiment gemeinsam mit seiner ehemaligen Romanze Sandra Sicora (32). Außerdem mit dabei sind TV-Sternchen wie Lukas Baltruschat (30), Jennifer Iglesias (26), Tara Tabitha (32) und Kaan Aktas.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar

Instagram / turboflocko Kevin Platzer, Februar 2024

