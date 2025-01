Das haben Yvonne und Peter bei "Forsthaus Rampensau" gelernt

Für Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) war Forsthaus Rampensau nicht nur ihr erstes gemeinsames TV-Format, sie gaben dort auch ihr Pärchen-Debüt. Die Show, die in Österreich gedreht wurde, war für sie ziemlich intensiv – welche Auswirkungen das auf ihre frische Beziehung hatte, verraten sie im Promiflash-Interview. "Die Zeit bei 'Forsthaus Rampensau' hat uns eigentlich genau das bestätigt, was wir im Vorfeld schon immer wussten: Wir sind füreinander da und stärken uns den Rücken", schwärmen die zwei und fügen hinzu: "In Stresssituationen können wir aufeinander zählen und uns blind aufeinander verlassen. Es hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt."

Die Zuschauer haben sie wohl überzeugt: Vor allem in den Forsthaus-Challenges zeigten sie sich als absolutes Dream-Team. Dass sie so gut in den Spielen abschneiden würden, habe das Paar allerdings nicht erwartet: "Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass wir selbst davon überrascht waren [...]. Umso erfreuter waren wir natürlich, als wir gemerkt haben, dass wir so super harmonieren und unsere Leistung dementsprechend gemeinsam abrufen können." Trotz ihres Erfolges geben die beiden zu, dass sie nicht auf jede Situation in der Realityshow stolz sind. "Wir haben uns in Streitmomenten zu arg reizen und auch dazu verleiten lassen, Dinge zu sagen, die wir jetzt im Nachhinein so nicht mehr äußern würden", zeigen sich die Schauspielerin und der Ballermann-Sänger reflektiert.

In den zwei Wochen, die sie gemeinsam mit acht weiteren Promi-Duos in der österreichischen Berghütte verbrachten, schafften sie es, sich in unterschiedlichen Spielen bis zum Finale vorzukämpfen. Dort traten sie gegen ihre letzten Gegner an: Peter und Yvonne lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ginger Costello und Alain Wollersheim. Die Freude war riesig, als sie das entscheidende Spiel tatsächlich für sich entscheiden konnten. "Für uns beide war es das erste Mal, dass wir überhaupt irgendwie in einer Show gewonnen haben. Wir waren so megahappy, den Sieg nach Hause holen zu können und überglücklich, dass wir als Team so eine Superleistung abgeliefert haben", betonten die 45-Jährige und ihr Freund gegenüber Promiflash.

©Joyn Yvonne Woelke und Peter Klein bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

©Joyn Peter Klein und Yvonne Woelke beim "Forsthaus Rampensau"-Finale

