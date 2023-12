Bald verlobt? Travis Kelce bittet Taylors Vater um ihre Hand

Endet das Jahr für Tayvis-Fans mit einem großen Knall? Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) gehen seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Erst kürzlich sprach die Sängerin in einem langen Interview ganz offen über ihre Beziehung zu dem NFL-Star. Und dass es bei den beiden wohl richtig ernst ist, macht nun ein Insider deutlich: Travis soll angeblich bald um Taylors Hand anhalten!

Das berichtet nun ein Informant gegenüber Page Six. Denn so wie es aussieht, wird der 34-Jährige bald vor der "Lover"-Interpretin auf die Knie gehen. "[Taylors Vater] Scott wurde um seinen Segen gebeten und hat ihn von ganzem Herzen gegeben, und Travis hat mit Freunden über einen Ring gesprochen", verrät ein nahestehender Freund des Tight End der Kansas City Chiefs. Wird Taylor also schon bei ihrem nächsten großen Auftritt einen Verlobungsring an ihrem Finger tragen?

Dass Taylor und Travis ein Paar sind, kam vor allem für die Freunde des Sportlers überraschend. Gegenüber People verriet nämlich eine Quelle: "Travis' Freunde glauben, dass es für ihn echt ist! Sie sind immer noch ein wenig geschockt, dass er mit Taylor Swift zusammen ist, aber sie haben gesehen, wie bodenständig sie mit seinen Freunden und seiner Familie ist."

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

