Taylor Swift offenbart erstmals Details zu Travis-Beziehung!

Taylor Swift (33) spricht über ihr Herzblatt! Seit einigen Monaten wird bereits gemunkelt, dass die Sängerin Travis Kelce (34) datet. Das Ganze wurde so richtig ins Rollen gebracht, als sie plötzlich bei einem seiner Footballspiele aufgekreuzt war und ihm zujubelte. Danach zeigten sich die beiden auch verliebt in der Öffentlichkeit. Bislang schwieg die mehrfache Grammy-Gewinnerin zu ihrem Privatleben. Jetzt verrät Taylor endlich Details zu ihrer Beziehung mit Travis!

In einem Interview mit Time spricht die Musikerin erstmals über den Kansas-City-Chiefs-Spieler. "Das fing alles damit an, dass Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast aufs Podest stellte, was ich verdammt cool fand", berichtet Taylor. Danach haben sie direkt angefangen, sich zu treffen und kennenzulernen – was die Fans allerdings nicht mitbekommen haben. "Als ich zu dem ersten Spiel ging, waren wir schon ein Paar. Ich glaube, einige Leute denken, dass sie unser erstes Date bei diesem Spiel gesehen haben? Wir wären nie so durchgeknallt, dass wir ein erstes Date so öffentlich machen", stellt sie außerdem klar.

Seit dem ersten NFL-Spiel, bei dem Taylor zu Gast gewesen war, besuchte sie noch weitere. Auch Travis ließ es sich nicht nehmen, ihre Konzerte zu besuchen und flog dafür sogar nach Südamerika. Für Taylor ist das eine Selbstverständlichkeit: "Wenn man sagt, dass eine Beziehung öffentlich ist, bedeutet das, dass ich mir anschaue, was er macht und was er liebt, dass wir füreinander da sind. Dann ist uns auch egal, dass andere Leute da sind."

Getty Images Taylor Swift im September 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel in Kansas

