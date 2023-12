Dieser besondere Gast unterstützte Madonna auf der Bühne!

Madonna (65) ist seit einiger Zeit mit ihrer langersehnten Tour in der Welt unterwegs. Nach einem gesundheitlichen Rückschlag kurz vor dem Tourneestart ist die "Like a Virgin"-Interpretin nun fast wieder vollständig bei Kräften – und das vor allem auch dank ihrer Fans und Familie. Von letzterer bekommt die Sängerin ganz besonderen Support: Madonnas Freund Josh Popper (30) sorgte mit einem überraschenden Auftritt für große Augen bei den Fans!

Am Mittwochabend unterstützte der 30-Jährige seine Liebste in New York bei der "The Celebration Tour" auf der Bühne. Bilder des Auftritts, die People vorliegen, zeigen das Paar ziemlich innig miteinander turteln. Bei ihrem Song "Vogue" fungierte der Boxer als Juror und hielt Score-Karten in die Höhe, um Tänzerinnen auf der Bühne zu bewerten. Dabei schien ihn aber nur eine nervös zu machen – seine Madonna, die sich in einem kurzen Glitzer-Korsett an ihn schmiegte.

Vor einigen Tagen war es in Amsterdam allerdings nicht so heiß hergegangen. Bei diesem Auftritt hatte sich der Popstar nämlich von seiner besonders verletzlichen Seite gezeigt. "Heute ist Welt-AIDS-Tag. Wisst ihr das? Ist das für alle wichtig?", hatte sie ihre Fans mit Tränen im Gesicht gefragt und hinzugefügt: "Ich hätte mir die Arme abgehackt, wenn ich ein Heilmittel für sie hätte finden können, damit sie leben."

Instagram / _joshpopper Madonna und Josh Popper, August 2023

Instagram / _joshpopper Josh Popper und Madonna, 2023

Getty Images Madonna im Rahmen der Grammy Awards 2023

