Prinz William vs. Harry: Welche Weihnachtskarte ist schöner?

Wer hat die Nase vorn? Alle Jahre wieder werfen sich die britischen Royals in Schale und lassen sich für die traditionelle Weihnachtskarte ablichten. Prinz William (41), Prinzessin Kate (41) und ihre drei Kinder entschieden sich in diesem Jahr für ein modernes Bild, auf dem alle in Jeans und weißem Oberteil gekleidet sind. Prinz Harry (39) und Meghan (42) verzieren ihre Karte mit einem Bild, das sie bei einem Event im September zeigt – allerdings ohne ihre Kinder. Die Promiflash-Leser haben entschieden: Diese Weihnachtskarte finden sie schöner!

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 16. Dezember, 11.30 Uhr] haben die Fans der Königsfamilie abgestimmt und das Ergebnis ist eindeutig! Insgesamt 1.777 Leser haben an der Abstimmung teilgenommen – 1.460 Personen (82,8 Prozent) sind der Meinung, dass die Weihnachtskarte vom britischen Thronfolger und seinen Liebsten viel persönlicher und daher die schönere ist. Nur 317 Leute (17,8 Prozent) sind der Meinung, dass der Weihnachtsgruß von Harry und seiner Herzogin das schönere Modell ist.

Doch das royale Ehepaar scheint sich für ihre Weihnachtskarte wohl ein wenig zu schämen. Da sich auf dem Bild scheinbar eine Photoshop-Panne eingeschlichen hat, seien Kate und William einem Insider zufolge "peinlich berührt". Über den Fauxpas und die einhergehende Reaktion im Netz seien die zwei "genauso geschockt wie alle anderen", berichtete die Quelle gegenüber US Weekly.

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

