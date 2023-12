Tatsächlich: Maura Higgins ist wieder in festen Händen!

Maura Higgins könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die Reality-TV-Bekanntheit ist durch Love Island bekannt geworden. Im Oktober vergangenen Jahres wurde der Realitystar knutschend mit Joey Essex (33) gesichtet. Es stellte sich jedoch heraus, dass er nicht der neue Mann an ihrer Seite ist. Seit einigen Monaten gibt es Gerüchte über eine neue Liebe. Nun hat sie mit ihren Fans spannende Neuigkeiten geteilt: Maura ist wieder vergeben!

In der "The Late Late Show" bestätigt die 32-Jährige ihre neue Beziehung: "Ich bin nicht mehr Single. Ich bin glücklich vergeben", sagt sie mit einem breiten Grinsen. Auf die Frage, ob sich ihr neuer Mann in dem Publikum befindet, antwortet sie: "Er ist dort irgendwo." Er unterstützt seine Freundin also bei ihrem TV-Auftritt. Bei ihrem Freund soll es sich um Bobby Holland Hanton handeln.

Es ist niemand Geringeres als das Stunt-Double von Chris Hemsworth (40). Bobby hat auch in Actionfilmen wie "Batman" und James Bond mitgewirkt. Die beiden lösten erstmals im August 2023 ernsthafte Spekulationen über eine Beziehung aus, als sie Fotos von einem romantischen Abendessen auf den Fidschi-Inseln auf Social Media teilten.

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Getty Images Maura Higgins im November 2019

Instagram / bobbydazzler84 Bobby Holland Hanton, Stuntman

