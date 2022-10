Nach heißem Kuss: Maura Higgins und Joey Essex planen Date

Wie ernst wird es bei Maura Higgins und Joey Essex (32)? Seit ihrer Trennung von dem Strictly Come Dancing-Star Giovanni Pernice Ende 2021 geht die ehemalige Teilnehmerin der britischen Version von Love Island als Single ihren Weg. Bei einem Event knutschte sie jetzt allerdings wild mit dem Dancing on Ice-Hottie Joey rum. Doch meinen es die beiden wirklich ernst miteinander?

Wie Mirror berichtet, sollen die Realitystars Nummern getauscht haben, nachdem sie bei der Preisverleihung wie verrückt geflirtet hatten. Eine Quelle plauderte aus: "Maura ist wirklich scharf auf ein Date mit Joey und sie haben seitdem nonstop Nachrichten ausgetauscht." Der Insider fügte hinzu, dass die beiden eine "Verbindung" hätten und bis in die frühen Morgenstunden auf der Veranstaltung geplaudert hätten, bevor sie zusammen in einem Taxi davonfuhren. "Sie sind beide ganz verrückt nacheinander – das könnte der Beginn von etwas ganz Besonderem sein."

Obwohl das Duo die protzige Veranstaltung am Montagabend gemeinsam verließ, bestand die Quelle darauf, dass es "keine schmutzigen Aktivitäten" gab, da Joey ein "Gentleman" sei und am nächsten Tag früh zum Training für "Dancing on Ice" musste.

Getty Images Maura Higgins, Oktober 2022

Getty Images Joey Essex, TV-Star

Getty Images Maura Higgins, "Love Island"-Star

