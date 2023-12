Das versprechen die Macher für das "Stranger Things"-Finale

Diese Worte werden den Fans gefallen! Mit der Netflix-Serie Stranger Things landeten die Duffer Brothers (39) einen gigantischen Hit. Derzeit warten die Zuschauer sehnsüchtig auf die fünfte und finale Staffel des Mystery-Abenteuers – diese verzögerte sich aufgrund der Streiks in Hollywood allerdings. Im Januar sollen die Dreharbeiten nun aber endlich losgehen. Die "Stranger Things"-Schöpfer geben nun ein paar Hinweise, worauf sich die Zuschauer in der neuen Staffel freuen dürfen!

"Diese Staffel – es ist wie die erste Staffel auf Steroiden", äußert sich Matt Duffer im Interview mit The Guardian, denn sie werde die Größte sein. "Jeder ist zurück in Hawkins: Die Jungs und Elf werden wieder mehr interagieren, so wie in Staffel eins", erklärt er weiter. Dabei verrät der Serienschöpfer zudem, dass in der Zukunft durchaus Ableger seines Netflix-Hits möglich seien – die Geschichten von El, Dustin, Lucas und Hopper werden mit der finalen Staffel aber ein Ende finden.

Bereits vor wenigen Monaten teaserten die beiden Macher an, dass wie bereits in der ersten Staffel eine ganz bestimmte Person im Fokus stehen wird. "Will steht in der fünften Staffel wirklich wieder im Mittelpunkt", verkündete Ross Duffer (39) im Interview mit Variety. Dabei verriet er weiter: "Wir hoffen, dass diese emotionale Entwicklung für ihn am Ende die gesamte Serie zusammenbringt."

