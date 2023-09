David Harbour teasert großes "Stranger Things"-Finale an

Nicht bloß die Fans können es offenbar kaum mehr erwarten! Der Netflix-Hit aus der Feder der sogenannten Duffer Brothers Stranger Things lässt die Herzen von Serienjunkies nun schon seit knapp sieben Jahren höherschlagen. Derzeit warten die Zuschauer sehnsüchtig auf die fünfte und finale Staffel – die verzögert sich aufgrund der Streiks in Hollywood allerdings noch eine Weile. Hopper-Darsteller David Harbour (48) kündigt für das Serienfinale aber bereits Großes an!

"Es ist fantastisch, so wie immer", schwärmt der Schauspieler noch vor dem SAG-AFTRA-Streik im Podcast "Happy Sad Confused" von dem Skript. Die Duffer Brothers würden sich seiner Meinung nach selbst übertreffen. "Es ist auch ein verdammt großes Unterfangen. Ich meine, die Requisiten und die Dinge in den Drehbüchern, die wir gesehen haben, sind größer als alles, was wir bisher gemacht haben", unterbreitet David stolz den Fans.

Auch die Drehbuchschreiber selbst teaserten bereits einiges für das große Finale an. Unter anderem deutete Ross Duffer (39) an, dass Will Byers im Kampf gegen den Bösewicht Vecna von großer Bedeutung sein werde. "Will steht in der fünften Staffel wirklich wieder im Mittelpunkt", versprach er im Gespräch mit Variety. "Wir hoffen, dass diese emotionale Entwicklung für ihn am Ende die gesamte Serie zusammenbringt", fügte er noch hinzu.

