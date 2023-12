Doch ein Flirt? Shawn Mendes mit Chiropraktikerin unterwegs

Er genießt erneut ihre Anwesenheit! Der Sänger Shawn Mendes (25) sorgte zuletzt mit seinem turbulenten Liebesleben für Schlagzeilen. Nachdem die Beziehung zwischen ihm und der Musikerin Camila Cabello (26) auseinanderging, machten Gerüchte die Runde, dass der Hottie mit seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda anbandeln soll: Immer wieder wurden die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen – dabei wirkten sie stets sehr vertraut. Nun waren Shawn und Jocelyne wieder einmal zusammen unterwegs!

Das zeigen die Schnappschüsse, die unter anderem Just Jared vorliegen: Gemeinsam spazieren der 25-Jährige und die 26 Jahre ältere Chiropraktikerin grinsend durch die Gegend – und überzeugen dabei im Partnerlook. So trägt Shawn ein schwarzes enges T-Shirt und eine dunkle Hose, während seine Begleitung ein ähnliches Outfit mit Lederstiefeln kombiniert.

Jocelyne soll aber nicht die einzige Frau in Shawns Leben sein: Angeblich sollen er und die britische Sängerin Charlie Travers etwas am Laufen haben! TMZ liegt ein Foto vor, dass den Musiker und die schöne Brünette während eines Ausflugs an den Strand zeigt – dabei zogen sich die beiden einfach bis auf die Unterwäsche aus und legten sich in die Sonne.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, August 2019

Anzeige

ActionPress Shawn Mendes mit seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de