Zieht Shawn Mendes' neue Flamme Charlie etwa bei ihm ein?

Wagen die beiden jetzt den nächsten Schritt? Shawn Mendes (25) machte in letzter Zeit mit einer neuen Frau an seiner Seite auf sich aufmerksam. Nachdem er und die britische Sängerin Charlie Travers beim Sonnenbad gesichtet worden waren, brodelte die Gerüchteküche um die zwei Turteltauben. Jetzt scheint es immer ernster zwischen den beiden Musikern zu werden – zieht Charlie bereits bei Shawn ein?

Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, ist die 32-Jährige in einem legeren Look zu sehen. Und ein Detail fällt besonders auf: Charlie hat einen großen Sack mit Habseligkeiten dabei! Sie trägt eine weiße Jogginghose, große braune Boots und einen hellen Pullover, während sie auf der Türschwelle von Shawns Zuhause sitzt. Was in dem riesigen Beutel neben ihr wohl drin ist, lässt sich nur erahnen. Bisher hatte sich der "Stitches"-Interpret noch nicht zu den pikanten Umzugsgerüchten geäußert.

Dass der Kanadier die gemeinsame Zeit mit der ehemaligen "Big Brother 14"-Kandidatin genieße, wurde vor allem letzten Monat bekannt. Die beiden waren bei einem Spaziergang während eines Smoothie-Dates abgelichtet worden. Dabei wirkten die zwei überglücklich und verliebt.

Instagram / Charlie Travers Charlie Travers, TV-Persönlichkeit

Getty Images Charlie Travers

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

