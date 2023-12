Glen Powell wäre bei "Anyone But You"-Dreh fast gestorben

Er hat sich einem großen Risiko ausgesetzt! Glen Powell (35) hatte seine Schauspielkarriere mit kleinen Auftritten in Filmen wie "The Dark Knight Rises" und "The Expendables 3" begonnen, bevor er mit der Horror-Comedy-Serie "Scream Queens" seinen großen Durchbruch feierte. Seitdem ist der Schauspieler aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Zurzeit dreht er an der Seite von Sydney Sweeney (26) die Liebeskomödie "Anyone But You". Wie Glen nun verrät, wäre es am Set fast zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen!

Gegenüber Variety berichtet der Filmstar von seinem Beinahe-Unfall. Während er sich für eine Szene am Rande einer Klippe die Kleider vom Leib reißen musste, sei er fast hinabgestürzt: "Es ist nicht ungefährlich, sich am Rande einer Klippe auszuziehen. Niemand spricht davon, wie ich am Set fast gestorben wäre, weil ich meine Hose zu schnell ausgezogen habe und deshalb fast von der Klippe gefallen wäre." Am Ende bereue der Leinwand-Hottie seinen vollen Körpereinsatz jedoch nicht. "Es ist eine wirklich lustige Szene, also war es das alles wert", witzelt er.

Bereits seit einiger Zeit wird in der Presse fleißig über die beiden Co-Stars berichtet. Allerdings nicht nur wegen des Films: Glen und Sydney sollen sich bei den Dreharbeiten verdächtig nahegekommen sein. Auch wenn sie die Affärengerüchte bereits zurückwiesen hatten, sorgten sie erst kürzlich wieder für viel Getuschel: Auf der Premiere ihres Films schmachteten sich die Hollywoodstars ordentlich an.

Anzeige

Getty Images Glen Powell bei den Annual Critics Choice Awards 2023

Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Glen Powell bei den Golden Globe Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de