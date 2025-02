Vertraut: Läuft da was zwischen Glen Powell und Lily James?

Glen Powell (36) und Lily James (35) sorgen mit einem gemeinsamen Auftritt für Spekulationen. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, wie die beiden Hollywoodstars am Samstagabend eine exklusive BAFTA-Party in einem Londoner Klub verließen. Zuerst trat der "Twisters"-Darsteller aus der Location und sah dabei mit seinem gelockerten Krawattenknoten sichtlich entspannt aus. Die "Cinderella"-Bekanntheit lief kurz darauf zum selben Auto und trug obendrein das Jackett des Blondschopfs. Auf der Rückbank des Wagens saßen die beiden eng beieinander und kicherten gemeinsam.

Die Schauspieler kennen sich schon seit vielen Jahren. 2018 arbeiteten sie gemeinsam an dem historischen Drama "Deine Juliet". Seitdem galten Glen und Lily zwar als gut befreundet, öffentlich waren sie aber selten gemeinsam zu sehen. Gegen eine Romanze spricht aktuell nichts – beide sind seit einiger Zeit Single: Glen trennte sich 2023 nach vier Jahren Beziehung von Gigi Paris. Im Gespräch mit People beteuerte er damals, das Model sehr geliebt zu haben. Lily beendete im selben Jahr ihre On-off-Beziehung mit Musiker Michael Shuman (39).

Glen feierte vor über zwei Jahrzehnten sein Schauspieldebüt. Doch erst in den vergangenen Jahren mauserte er sich mit Filmen wie "Wo die Lüge hinfällt" und Top Gun: Maverick zu einem Megastar. Gegenüber Vanity Fair gab er im November einen Einblick in seinen schweren Weg zum Erfolg. "Als sich abmühender Schauspieler gibt es keinen härteren Ort, an dem man leben kann, als in Hollywood ohne irgendetwas am Laufen", berichtete der 36-Jährige.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Paris und Glen Powell, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell, Schauspieler

Anzeige Anzeige