Trotz Affärengerüchten: Sydney Sweeney und Glen sehr innig!

Sydney Sweeney (26) und Glen Powell (35) lassen sich von den Gerüchten nicht beirren! Die beiden Schauspieler sind bald zusammen auf der Leinwand zu sehen: In der romantischen Komödie "Anyone But You" spielen sie Seite an Seite. Dass sie sich gut verstehen, ist kein Geheimnis. Mehr soll zwischen ihnen aber nicht sein, obwohl viele Fans davon überzeugt sind. Auf der Premiere ihres Films schmachten sich Glen und Sydney jetzt wieder ganz schön an!

Am Montagabend fand in New York City die Premiere von "Anyone But You" statt. Sydney und Glen posierten dafür in edler Abendgarderobe auf dem Red Carpet. Die beiden strahlten wieder bis über beide Ohren und grinsten sich an. Zuvor hatten sie bereits den Tag zusammen verbracht und waren Arm in Arm durch die Stadt spaziert. Die beiden sind allerdings nur Freunde.

Das betonte Glen selbst kürzlich im Interview mit Men's Health. "Als all das passierte, fühlte es sich verwirrend und unfair an. Jetzt weiß ich, dass es einfach zum Job dazugehört", erklärte der "Topgun: Maverick"-Star. Sydney, die an Jonathan Davino vergeben ist, dementierte eine Affäre auch schon.

Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Co-Stars

Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney bei der Präsentation von "Anyone But You"

Anzeige

Was denkt ihr über die Affärengerüchte zwischen Sydney Sweeney und Glen Powell? Es könnte etwas zwischen ihnen sein... Ich glaube, sie sind nur Freunde. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de