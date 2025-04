Mama klärt auf: Daten sich Glen Powell und Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney (27) und Glen Powell (36) haben am Wochenende gemeinsam die Hochzeit von Glens Schwester Leslie in Dallas, Texas, besucht. Die beiden Schauspieler wurden bei der Feier sowie bei einem gemeinsamen Dinner mit Freunden gesichtet. Nach Sydneys angeblicher Trennung von ihrem Verlobten Jonathan heizte das die Gerüchteküche um eine Romanze der Filmstars an. Nun meldet sich erstmals Glens Mutter Cyndy zu Wort und räumt mit den Spekulationen auf: "Sie sind definitiv nicht zusammen. Es war nur so, dass sie mit ihrer Freundin [auf der Hochzeit] war," verriet sie im Interview mit Daily Mail. Cyndy erklärte weiter, dass Sydney die Einladung zur Hochzeit schon lange zuvor angenommen habe und vor allem aufgrund ihrer engen Freundschaft zu der Braut Leslie gekommen sei.

Generell pflege die Beauty eine gute Beziehung zu allen Mitgliedern der Familie. "Wir lieben Sydney. Wir sehen sie einfach als wirklich, wirklich gute Freundin an. Wir waren so oft zusammen, und wir haben sie lange nicht mehr gesehen. Sie ist wirklich eine Freundin und wir mögen sie alle", schwärmte Glens Mutter. Auch betonte sie, dass zwischen ihm und der "Euphoria"-Darstellerin nie mehr als Freundschaft gewesen sei: "Es läuft nichts hinter verschlossenen Türen [...] Er liebt seine Familie, er liebt seine Freunde. Und Sydney ist eine Freundin. Sie sind schon so lange befreundet. Sie kennen sich schon so lange und waren beide mal Single und mal mit anderen Menschen zusammen. Sie hätten zu jedem Zeitpunkt alles geschehen lassen können, was sie wollten." Dennoch sei das Wochenende ein großes Ereignis für die Familie Powell gewesen, und man hätte sich gefreut, Sydney dabei zu haben.

Schon während ihres Drehs für den Film "Anyone But You" kamen die ersten Affärengerüchte auf, nachdem sich die beiden Hollywoodstars scheinbar turtelnd bei gemeinsamen Auftritten gezeigt hatten. In einer Folge "Saturday Night Live" äußerte sich die Schauspielerin zu den Munkeleien. "Aber ich würde sagen, das verrückteste Gerücht, das ich kenne, ist, dass ich während der Dreharbeiten eine Affäre mit meinem Co-Star Glen Powell hatte", lachte sie und ergänzte: "Das ist natürlich nicht wahr!" Und auch Glen gab zu, dass die Gerüchte nur eine clevere Marketingstrategie für den Film gewesen seien: "Die Leute wollen das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, auch außerhalb des Bildschirms, und manchmal muss man sich einfach ein bisschen darauf einlassen – und das hat wunderbar funktioniert."

Getty Images Glen Powell Sr., Cyndy Powell und Glen Powell, 2025

Getty Images Sydney Sweeney im März 2025

