Nach ESC-Pleite: Olly Alexander verkündet großen Neustart

Knapp zehn Jahre lang standen Mikey Goldsworthy, Emre Türkmen und Olly Alexander (33) als Elektropop-Band Years & Years zusammen auf der Bühne. Im März 2021 gab die britische Boygroup dann jedoch überraschend die Auflösung ihrer Band bekannt. Seither macht Olly als Solokünstler unter dem Gruppennamen Musik. Dies soll sich jetzt jedoch ändern! Wie The Mirror nun berichtet, machte der Sänger vor wenigen Tagen bei einem Konzert in Luton eine große Ankündigung. "Wisst ihr, dass dies meine allererste Show als Olly Alexander ist?", teilte der "Skins"-Darsteller glücklich mit. Dem Publikum erläuterte er: "Früher war ich Mitglied bei Years & Years, dann war ich Years & Years und jetzt bin ich einfach ich!"

Ob dieser Neustart etwas mit seiner Teilnahme am diesjährigen Eurovision Song Contest zu tun haben könnte? Bei dem internationalen Musikwettbewerb trat der 33-Jährige im Mai für Großbritannien an. Sein Song "Dizzy" konnte die Zuschauer jedoch überhaupt nicht überzeugen. Mit seiner Performance belegte der ehemalige Strictly Come Dancing-Kandidat lediglich Platz 18 von 25. Auf Instagram zeigte sich der Musiker trotzdem positiv und bezeichnete seinen Auftritt im Anschluss als "legendär".

Auch im Vorfeld machte Olly bereits deutlich, dass es ihm beim ESC nicht um den Sieg geht. "Was auch immer passiert, man muss es akzeptieren. Ich konzentriere mich darauf, etwas zu machen, auf das ich stolz sein kann. Ich werde mein Bestes geben", verriet der Schauspieler im Interview mit ESC-Kompakt. Er liebe sein Lied und freue sich einfach nur darauf, es endlich performen zu dürfen. "Das Aufregende an dem Wettbewerb ist ja gerade, dass man vieles nicht selbst in der Hand hat. Wenn ich Letzter werde, werde ich eben Letzter. Dann muss ich damit umgehen. Ich bin so froh, dabei zu sein, und habe dadurch schon gewonnen", gab er dankbar an.

Getty Images Years & Years, Band

Instagram / ollyalexanderr Olly Alexander beim ESC 2024

