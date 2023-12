"Friesenjung"-Star Joost Klein nimmt beim ESC 2024 teil!

Bei ihm geht es Schlag auf Schlag! Joost Klein hat sich ein erfolgreiches Standbein als YouTuber und Musiker aufgebaut. In diesem Jahr gelang dem gebürtigen Niederländer der internationale Durchbruch: Er landete seinen ersten Hit in Deutschland mit dem Song "Friesenjung" – in Zusammenarbeit mit dem Berliner Rapper Ski Aggu (26) und dem Komiker Otto Waalkes (75). Nun feiert der Blondschopf seinen nächsten Erfolg: Joost nimmt am Eurovision Song Contest 2024 teil!

Das bestätigt jetzt die offizielle Homepage zum ESC 2024. Der 26-Jährige wurde aus mehr als 600 Komponisten, Textdichtern und Songwritern ausgewählt und geht im kommenden Jahr für die Niederlande an den Start. "Die Teilnahme am Eurovision Song Contest ist ein wahr gewordener Traum. Ich habe es mir Jahr für Jahr zusammen mit meinen Eltern gefesselt vor dem Bildschirm angeschaut", verrät Joost und fügt voller Stolz hinzu: "Es ist mir eine Ehre, die Niederlande zu vertreten und ich bin fest entschlossen, mein Bestes für das bestmögliche Ergebnis zu geben."

Im Gegensatz zu den Niederlanden hat Deutschland bislang noch keinen Act für den europäischen Musikwettbewerb festgelegt. Denn: Dieser wird nämlich erst am 16. Februar beim großen Vorentscheid in Berlin, dem "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024", bekannt gegeben.

Anzeige

Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023

Anzeige

Getty Images Otto Waalkes, Schauspieler, Regisseur, Musiker

Anzeige

Getty Images Joost Klein im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de