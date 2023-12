Seltener Einblick: Chris Pratt teilt Fotos von Frau und Kids

Er überrascht seine Community. Chris Pratt (44) gehört zu den weltweit erfolgreichsten Hollywoodstars. Mit seinen Auftritten unter anderem in Guardians of the Galaxy begeistert er Fans weltweit auf der Kinoleinwand. Doch abseits des Rampenlichts führt er ein ganz normales Leben wie jeder andere. Im Jahr 2019 hatte er Katherine Schwarzenegger (34) das Jawort gegeben. Einzig die Geburt ihrer gemeinsamen Kinder konnte ihr Glück noch perfekter machen. Im Netz teilt Chris nun einen seltenen Schnappschuss seiner kleinen Familie.

Zu ihrem Geburtstag widmet der 44-Jährige seiner Liebsten einen süßen Instagram-Post. "An meine wunderbare Frau, Partnerin, Freundin, Klettergerüst, Kalenderliebhaberin, Vertraute und Schönheitskönigin", schreibt er liebevoll und fügt hinzu: "Du erhellst unsere Welt. Ohne dich wären wir verloren. Wir lieben dich so sehr." Dazu teilt Chris mehrere Fotos. Eins gibt einen überraschenden Einblick in seinen Familienalltag. In diesem umklammern seine beiden Töchter ihre Mutter, während diese ihren Kleinen nur mit einem Grinsen entgegnet. In einem anderen Schnappschuss posieren die Eheleute gemeinsam auf einem Boot.

Es ist kein Geheimnis, dass Chris seine Rolle als dreifacher Vater in vollen Zügen zu genießen scheint. Vor wenigen Wochen präsentierte der Marvel-Star einen ganz neuen Look. Den hatten ihm ausgerechnet seine beiden Töchter verpasst. Die Schnappschüsse, auf denen er mit etlichen Strasssteinen und lackierten Nägeln bestückt war, teilte er auf seinem Instagram-Profil.

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihren beiden Töchtern

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2023

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt, Schauspieler

