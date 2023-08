Umstyling: Chris Pratt erhält von seinen Töchtern süßen Look

Er kann es tragen! Mit seiner Verkörperung des Peter Quill in den Guardians of the Galaxy-Filmen gelang Chris Pratt (44) der internationale Durchbruch. Doch auch privat scheint der Star-Lord-Darsteller sehr erfolgreich zu sein: Er ist Vater von drei Kindern. Seinen Sohn teilt er mit seiner Ex-Frau Anna Faris (46), mit seiner zweiten Ehefrau Katherine Schwarzenegger (33) hat der Marvel-Star zwei Töchter. Nun postet Chris zwei Schnappschüsse in einem ganz besonderen Look, den seine beiden Töchter ihm verpassten.

Auf Instagram teilt der Dreifach-Papa zwei Schnappschüsse des Make-overs. Das erste Pic zeigt seine mit bunten Strasssteinen beklebte Stirn. Auf dem nächsten Foto sind sein perlenverziertes Gesicht und blau lackierte Fingernägel zu begutachten, während der Hollywoodstar wenig begeistert in die Linse schaut. Zu den Bildern schreibt er scherzhaft: "Alles, was ich dazu sage ist, dass mein Sohn mir das niemals angetan hätte."

Chris' 45 Millionen Follower feiern die humorvollen Einblicke in sein Leben als Vater. So schreibt ein User: "Warte erst mal ab, bis deine Töchter entdecken, dass deine Stirn eine bessere Leinwand ist als deine Nägel." Ein anderer Fan stellt fest: "Du bist kein Vater von zwei Prinzessinnen, bevor du nicht geschminkt und bemalt bist.” Ein weiterer Nutzer fügt hinzu: "Die Freuden davon, der Papa kleiner Mädchen zu sein."

Anzeige

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger im April 2023

Anzeige

Getty Images Chris Pratt im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de