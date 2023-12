So reagierte Tommy Pedronis Familie auf Freundin Paulina!

Hat er ihren Segen? Tommy Pedroni und Paulina Ljubas (27) lernten sich in der aktuellen Staffel von Germany Shore kennen – bereits in der Realityshow funkte es gewaltig zwischen den beiden. Nach hartnäckigen Spekulationen machten die TV-Stars ihre Beziehung dann im vergangenen Monat öffentlich. Seither gewährt das Paar hin und wieder private Einblicke in sein Liebesleben. Nun verrät Tommy, wie Paulina bei seiner Familie ankommt!

In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich der 27-Jährige den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein Follower will dabei von Tommy wissen, was sein engster Kreis von seiner neuen Freundin halte. "Meine Freunde und Familie finden Paulina toll", antwortet er und betont: "Sie freuen sich auch für mich, dass ich glücklich bin." Ihren Segen hat Paulina damit offenbar schon mal.

Wie glücklich die zwei miteinander sind, machte die Beauty erst vor wenigen Tagen in einer Fragerunde im Netz deutlich. Ein User merkte an, dass Paulina in ihrer jetzigen Beziehung viel glücklicher wirke. "[...] Das ist für mich auch komisch zu sagen, aber es ist auch sehr schön – nichts Toxisches", gab sie zu.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, 2023

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Oktober 2023

