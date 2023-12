"Nichts Toxisches": Paulina Ljubas schwärmt von ihrem Tommy

Sie scheint überglücklich zu sein! Nachdem Fans in den vergangenen Wochen ordentlich spekuliert hatten, machten Paulina Ljubas (27) und Tommy Pedroni im November ihre Liebe offiziell. Seitdem zeigen sich die beiden total happy im Netz und teilen den ein oder anderen Einblick in ihr Liebesleben. Wie gut Paulina die neue Beziehung mit Tommy tut, verrät sie nun auf ihrem Social-Media-Account!

Via Instagram merkt ein Fan an, wie untoxisch ihre aktuelle Liebe sei. Auch die 27-Jährige überrascht das. "Am Anfang kam mir das Ganze auch richtig spanisch vor, weil ich auch dachte: Mit dem stimmt doch etwas nicht, oder? Aber ja, es gibt halt auch wirklich – und das ist für mich auch komisch zu sagen, aber es ist auch sehr schön – nichts Toxisches", erzählt die Beauty in ihrer Story. Denn auch ein "blindes Huhn findet sein Korn".

Offenbar vertraut sie ihrem Schatz blind. Denn auch dass Tommy mit seiner Ex-Freundin Sandra Sicora (31) bei Prominent getrennt mitmacht, stört Paulina überhaupt nicht. Im Gegenteil, wie sie erst kürzlich im Netz betonte: "Vertrauen muss man sich bei mir erarbeiten und ich vertraue Tommy. […] Ich bin mir sicher, er wird es toll machen und ich wünsche den beiden viel Erfolg bei der Sendung."

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, Influencer

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de