Süß! Demi Lovato und ihr Liebster Jute$ haben sich verlobt

Bei ihnen werden schon bald die Hochzeitsglocken läuten! Im August vergangenen Jahres machten Demi Lovato (31) und ihr Liebster Jute$ ihre Beziehung öffentlich. Seitdem zelebrieren die beiden Musiker ihre Liebe stets auf Social Media und bewiesen damit ihren Fans, wie glücklich sie miteinander sind. Nun wollen die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung eingehen: Demi und Jute$ haben sich verlobt!

Das bestätigen der einstige Disney-Star und sein Liebster jetzt gegenüber People. Mit einem maßgeschneiderten Diamantring ging Jute$ vor Demi auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen – und sie sagte Ja! Nach dem "persönlichen und intimen Heiratsantrag" gingen die frisch Verlobten in eines ihrer Lieblingsrestaurants in Los Angeles, um mit ihren Familien zu feiern.

Dass er mit Demi anscheinend die richtige Frau an seiner Seite gefunden hat, machte Jute$ bereits in der Vergangenheit deutlich: Wie die "Cool for the Summer"-Interpretin in der "The Kelly Clarkson Show" verriet, hatte sich der Sänger einen Songtitel von ihr tätowieren lassen. "'Forever for Me', ein Lied, das ich über ihn geschrieben habe. Und während er sich tätowieren ließ, sagte er: 'Ich möchte, dass du es machst'", erinnerte sich Demi.

Getty Images Demi Lovato im Jahr 2017

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Getty Images Jordan Lutes und Demi Lovato

