Liebesbotschaft am Geburtstag: Demi Lovato dankt ihrem Jute$

Sie liebt ihn abgöttisch! Demi Lovato (30) hat in ihrem Partner Jute$ wohl ihr großes Glück gefunden. Seit einigen Monaten zeigen sich die beiden turtelnd in Los Angeles, und der Musiker scheint der "Sober"-Interpretin nach ihrer schweren Drogenvergangenheit eine große Stütze zu sein. Dieser feierte nun seinen Geburtstag und sein Schatz ließ es sich nicht nehmen, ihm auf Social Media ein paar nette Worte zu widmen: Demi sendete Jute$ eine süße Liebesbotschaft!

Via Instagram schreibt die "Confident"-Interpretin: "Mein Engel – endlich ist dein Geburtstag! Ich könnte nicht glücklicher sein, dich zu feiern – ich bin dankbar für dich und dein wunderschönes, witziges, sexy und talentiertes Selbst." Sie freue sich auf weitere Jahre mit ihrem Schatz, rundet Demi den Beitrag ab. Ihr Liebster lässt den Post nicht unkommentiert und meint: "Ich habe so viel Glück, dich zu haben. Ich danke dir, mich so zu lieben und mich immer zum Lachen zu bringen – jeden Tag. Du bist meine Seelenverwandte und ich kann es nicht warten, mit dir alt zu werden."

Demi und Jute$ zeigten sich vor knapp zwei Monaten das erste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Die Pre-Grammy-Gala nutzte das Paar wohl, um seine Liebe in aller Öffentlichkeit zu zeigen. Es heißt, Demi sei mit ihm an ihrer Seite so glücklich, wie noch nie zuvor.

Instagram / ddlovato Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

Getty Images Jute$ und Demi Lovato im Jahr 2023

