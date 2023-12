Tammy Slaton erfuhr per SMS vom Tod ihres Mannes Caleb!

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Tammy Slaton (37) hatte Caleb Willingham im November 2022 in einer Rehabilitationsklinik in Ohio kennen und lieben gelernt. Nur kurze Zeit später hatten die "Unser Leben mit 500 kg"-Stars den nächsten Schritt gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Im Mai 2023 trennten sich die Realitystars jedoch. Im Juli machten dann traurige Neuigkeiten die Runde: Caleb starb im Alter von 40 Jahren. Nun verrät Tammy, wie sie vom Tod ihres Mannes erfahren hat.

Gegenüber People erzählt die Reality-Bekanntheit von dem schlimmen Moment. Während sie die Klinik verlassen habe, um ihre Gewichtsabnahme zu Hause fortzusetzen, sei Caleb dortgeblieben. Ein gemeinsamer Bekannter habe sie dann per Textnachricht darüber informiert, dass sich der Gesundheitszustand ihres Mannes verschlechtert habe. "Ich bekam eine SMS von seinem Freund, in der stand: 'Caleb geht es nicht gut. Sie sind da drin und kümmern sich um ihn.' 20 Minuten später hat er mir erneut geschrieben und gesagt, dass er tot ist", erinnert sie sich zurück.

Erst kürzlich zeigte Tammy, wie sehr sie trotz ihrer Trennung noch an ihrer Ehe mit Caleb hängt: "Ich trage immer noch seinen Ehering", verriet der TV-Star auf TikTok. Mittlerweile trage sie diesen jedoch nicht mehr an ihrem Ring-, sondern an ihrem Zeigefinger.

Caleb Willingham, Ehemann von Tammy Slaton

Tammy Slaton, TV-Star

Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

