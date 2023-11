Trotz Trennung: Tammy Slaton trägt Ehering nach Calebs Tod

Tammy Slaton (37) muss seit dem Sommer einen schweren Verlust verkraften: Ihr Ex Caleb Willingham verstarb im Juli im Alter von nur 40 Jahren. Nur einige Monate zuvor hatten sich die "Unser Leben mit 500 kg"-Protagonistin und ihr Liebster das Jawort gegeben. Die Beziehung der US-Amerikaner ist dann jedoch zerbrochen. Trotz der Trennung trägt Tammy den Ehering nach Calebs Tod weiter.

Auf ihrem TikTok-Profil zeigt Tammy jetzt, dass sie ihren geliebten Caleb nicht nur im Herzen weiterhin immer bei sich trägt. "Ich trage immer noch seinen Ehering", erklärt die TV-Bekanntheit. Allerdings trage sie das Schmuckstück inzwischen nicht mehr an ihrem Ring-, sondern an ihrem Zeigefinger.

Wie sehr sie Caleb vermisst, machte Tammy in der Vergangenheit schon des Öfteren in den sozialen Medien deutlich. Zuletzt schrieb sie voller Trauer: "Auch wenn ich nicht in ihn verliebt bin, werde ich ihn immer lieben und ich vermisse ihn jeden Tag."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Mai 2023

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Instagram / queentammy86 Die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Tammy Slaton im Mai 2023

