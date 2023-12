Trennung von Ryan: Ist Maren Morris bereit für neue Liebe?

Kann Maren Morris sich schon auf jemand anderes einlassen? Im Oktober war bekannt geworden, dass die Sängerin und ihr Mann Ryan Hurd (37) sich nach fünf Jahren Ehe scheiden lassen. Nachdem zunächst nur unüberbrückbare Differenzen als Trennungsgrund angeben worden waren, hieß es kurz darauf von einem Insider, der Countrystar habe sich von Ryan entfremdet, um zu sich selbst zu finden. Nun meldet Maren sich erstmals selbst zu Wort.

Wie sie mit der aktuellen Situation umgeht, verrät Maren in der "The Howard Stern Show". "Ich würde das irgendwie abschließen", offenbart sie im Gespräch. Auf die Frage, ob sie schon wieder in den Datingpool gesprungen sei, muss die 33-Jährige aber enttäuschen: "Dafür habe ich noch nicht den Kopf frei. Aber ich schreibe im Moment so viel, dass ich mich auf diese Art und Weise verabrede, einfach durch Songs." Sie sei aber nicht allein, denn in ihrem Umfeld gebe es viele, die wie sie eine Scheidung durchmachen.

Wenn es nach Maren geht, scheint die Scheidung aber nicht schnell genug gehen zu können. Gerichtsunterlagen, die Radar Online vorlagen, zeigten, dass die US-Amerikanerin bereits notwendige Kurse besuchte und Maßnahmen ergriff. Bei einem Scheidungsantrag sei es im US-Bundesstaat Tennessee notwendig, einen sogenannten Kurs zur Erziehung und Stabilisierung der Familie zu absolvieren.

Getty Images Maren Morris mit Ryan Hurd bei den Grammy-Awards, Februar 2023

Getty Images Maren Morris beim iHeartRadio Music Festival, September 2022

Getty Images Maren Morris, Sängerin

