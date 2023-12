Wow! Hailey Bieber zeigt sich superstylish beim Shoppen

Schick! Hailey Bieber (27) ist ein erfolgreiches Model. Die Ehefrau des Sängers Justin Bieber (29) entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer wahren Stilikone. Immer wieder verzückt sie ihre Fans mit coolen wie stylishen Outfits. Erst kürzlich verzauberte sie auf einer Gala in Los Angeles in einem edlen Cut-Out-Kleid. Nun wurde die Beauty beim Shoppen gesichtet – Hailey überzeugt mit einem lässigen Look!

Zusammen mit ihrem Ehemann schlenderte die Unternehmerin am Mittwoch durch Beverly Hills. Die 27-Jährige trug ein zusammenpassendes rotes Set, welches aus einem Oversize-Pulli und einer engen kurzen Radlerhose besteht. Als Accessoires wählte sie eine schwarze Tasche, dunkle Sonnenbrille, goldene Ohrringe sowie eine Baseballcap von Nike. Passend dazu schlüpfte sie in flache Mary Jane-Ballerinas, die sie mit weißen Socken kombinierte. Ein langer brauner Mantel macht das Outfit perfekt!

Erst kürzlich sorgte die brünette Schönheit mit einem heißen Unterwäschefoto für einen Wow-Moment: Das Model trug auf dem Bild lediglich weiße Spitzenunterwäsche. "Das Bild in Unterwäsche: Mein Kiefer? Auf dem Boden", kommentierte ein begeisterter Fan den Beitrag.

