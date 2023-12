"Alaskan Bush People"-Star Raiven Brown ist wieder schwanger

Ihre Familie wird noch größer! Der Alaskan Bush People-Star Bear Brown (36) und sein Partnerin Raiven Adams gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und haben zwei Söhne. Mehrere Male trennten sie sich, doch sie fanden immer wieder zueinander. Vergangenes Jahr gaben sich die TV-Bekanntheiten ihr Eheversprechen, und seitdem scheint ihre Beziehung wieder ziemlich gut zu laufen. Nun verkünden Bear und Raiven tolle Neuigkeiten: Sie bekommen ein drittes Kind!

Das verkündet die baldige Dreifach-Mama nun via Instagram. "Überraschung. Baby Nummer drei", schreibt Raiven. Dazu teilt sie eine Collage, auf der neben kleinen Schühchen und weiteren Baby-Utensilien auch ein kleines Ultraschallbild zu sehen ist. Auf einer kleinen Tafel steht dazu: "Wir erwarten eine besondere Lieferung, die voraussichtlich im August 2024 eintreffen wird."

Ob sich Raiven und Bears Söhne, der dreijährige River und der fast ein Jahr alte Cove, auf einen Bruder oder eine Schwester freuen dürfen, ist noch nicht bekannt. "Wir haben noch keine Ahnung, wir freuen uns so oder so", meint die Schwangere in ihrer Story und bittet gleichzeitig um Namensvorschläge für ihren dritten Sprössling.

Instagram / raiv3n_br0wn Bear und Raiven Brown mit ihren Söhnen River und Cove

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown und Raiven Brown, August 2021

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown mit ihrem Sohn River

