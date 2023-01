Komplikationen: "Alaskan Bush People"-Bear ist Papa geworden

Endlich ist es so weit! Alaskan Bush People-Star Bear Brown (35) hatte mit seiner Frau Raiven Adams schon ziemlich viele Höhen und Tiefen. Doch vor etwa einem Jahr konnte sich das Paar zusammenraufen und hat den nächsten Schritt gewagt – sie haben im Januar 2022 geheiratet. Im Mai 2022 dann die nächste Überraschung: Raiven wurde wieder schwanger. In den vergangenen Monaten wurde es dann stiller um die beiden. Doch jetzt verkündet Bear endlich, dass sein Kind das Licht der Welt erblickt hat.

"Unser zweiter Junge wurde gestern Morgen geboren", berichtete er in einem Text aus bewegenden Worten auf seinem Instagram-Kanal. "Leider gibt es Komplikationen, er liegt auf der Neugeborenen-Intensivstation und wir hoffen auf eine schnelle Genesung", dämpfte er die erste freudige Nachricht ab. Raiven und Bear hoffen, ihren Sohn bald mit nach Hause nehmen zu können. Gleichzeitig teilte die TV-Bekanntheit seinen Followern mit, wie stolz er auf seine Frau in dieser Situation sei: "Sie ist so stark, so mutig und so unaufhaltsam. [...] Danke, Raiven! Du bist die Beste!"

Erst am vergangenen Dienstag hatte das Ehepaar seinen ersten Hochzeitstag gefeiert. Die beiden scheinen seit ihrem Jawort ziemlich glücklich miteinander zu sein. "Ich weiß immer noch nicht, wie ich so viel Glück hatte, eine so tolle und schöne Frau zu haben", hatte Bear seine Liebe zu Raiven beschrieben.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown mit ihrem Erstgeborenen

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown mit seinem Sohn River und Freundin Raiven

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown im Juni 2020

