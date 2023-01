Hochzeitstag: Bewegende Worte von Bear Brown an seine Frau

Bear Brown (35) liebt seine Gattin Raiven über alles! Die verheirateten Alaskan Bush People-Stars haben in der Vergangenheit schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Etliche Male hatten sie sich schon voneinander getrennt und sind dann aber doch wieder zusammengekommen. Umso erfreulicher für die Eltern eines gemeinsamen Sohnes, dass sie jetzt ihren Jahrestag feiern können. Bear schwärmt nun in den höchsten Tönen von seiner Liebsten!

Auf Instagram teilte er jetzt Bilder ihrer bisherigen gemeinsamen Reise – von der Hochzeit bis hin zur Familiengründung mit ihrem kleinen Sohnemann. Familienzuwachs Nummer zwei befindet sich auch bereits auf einigen Fotos – aber noch in Mamas Bauch. Zu den Schnappschüssen schreibt Bear: "Heute ist unser Jahrestag! Ich weiß immer noch nicht, wie ich so viel Glück hatte, eine so tolle und schöne Frau zu haben, die mich liebt und an meiner Seite ist!" Die Schwangere sei sein "Mond", sein "Stern", sein "Sonnenschein" und die "Liebe [seines] Lebens."

Wenige Tage zuvor hatte Raivan ein aktuelles Schwangerschaftsfoto von sich auf Instagram geteilt. Ihren wachsenden Bauch voller Stolz präsentierend, schrieb sie zu dem Bild: "36. Woche." Mehr – wie zum Beispiel das genaue Geburtsdatum – wollte sie jedoch anscheinend nicht preisgeben.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown, "Alaskan Bush People"-Stars

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown mit ihrem Erstgeborenen

Instagram / raiv3n_mari3_ Raiven Adams, Januar 2023

