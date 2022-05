Raiven und Bear Brown (34) haben eine Riesenüberraschung für ihre Fans! Wohl kaum ein Paar hat schon so viele Hochs und Tiefs erlebt wie die Alaskan Bush People-Stars. Zwar sind die zwei seit ein paar Monaten verheiratet und haben mit River einen gemeinsamen Sohn, doch das heißt nicht, dass ihre Beziehung stabil ist: Die beiden haben sich schon etliche Male getrennt und wiedervereint – jedes Mal mit öffentlichem Drama. Zuletzt warf die Brünette ihrem Mann sogar häusliche Gewalt vor und verließ ihn deshalb auch. Doch offenbar konnten sie ihre Differenzen wieder beilegen: Bear und Raiven bekommen noch ein Baby!

Diese Nachricht verkündete der Vater jetzt überglücklich auf Instagram: Hier veröffentlichte er ein Video, in dem Bear, Raiven und Sohnemann River einen positiven Schwangerschaftstest präsentieren. In der Bildunterschrift bestätigte der Papa dann: "Raiven und ich haben supertolle Neuigkeiten, die wir gerne mit allen teilen möchten: Raiven ist schwanger!" Weiter jubelte er: "Es ist noch sehr früh und wir beten für ein gesundes Baby, aber ich könnte nicht aufgeregter sein, ein weiteres kleines Kind in dieser Welt willkommen zu heißen!"

Auch Raiven bestätigte die News inzwischen. Auf TikTok postete sie einen süßen Clip, in dem sie sich über ihre zweite Schwangerschaft freut – und stolz ihren Babybauch präsentiert! Tatsächlich kann die werdende Zweifachmama sich bereits über eine kleine Kugel freuen. Ihre Fans gratulieren ihr in den Kommentaren überschwänglich: "Herzlichen Glückwunsch, Mama! Du siehst so toll aus", schwärmte ein User.

TikTok / raiv3n_br0wn Raiven Brown ist wieder schwanger

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown und Raiven Adams, August 2021

TikTok / raiv3n_br0wn Raiven Brown schwanger mit ihrem zweiten Kind

