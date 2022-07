Baby Nummer zwei: Raiven und Bear Brown verraten Geschlecht!

Bear Brown (35) und seine Frau Raiven lüften ein süßes Geheimnis! Die Alaskan Bush People-Stars erwarten nach Sohnemann River ein zweites Kind. Diese überraschende Nachricht teilten die Eheleute, die zuletzt eine Krise durchgemacht hatten, im Mai mit ihren Fans. Damals war die Schwangerschaft der Influencerin erst ein paar Wochen fortgeschritten. Inzwischen hat die Zweifachmama in spe aber die ersten paar Monate geschafft – somit konnte sich jetzt das Geschlecht des Babys bestimmen lassen: Bekommt Familie Brown noch einen Sohn oder eine Tochter?

Via Instagram verkündete die Schwangere nun ganz stolz: Sie bekommen einen weiteren Sohn! "Wir sind so glücklich, dass wir einen weiteren kleinen Jungen erwarten! Ich habe mich immer als Jungsmama gesehen. Ich liebe es, eine Jungsmama zu sein. Ich kann es kaum erwarten, River als großen Bruder zu sehen", schwärmte Raiven. Dazu veröffentlichte sie ein zauberhaftes Foto von ihrem Erstgeborenen: River trägt hier ein Shirt mit der Aufschrift "Mamas Junge" und hält ein Schild, auf dem "Es ist ein Junge" steht.

Auch Bear ist offenbar total begeistert, dass er noch einen Sohn bekommt! Er postete auf seinem Kanal das gleiche Bild von River und schrieb dazu: "Es ist ein Junge! Es ist so toll, dass wir noch einen Jungen bekommen! Wir könnten nicht aufgeregter sein! So tolle Neuigkeiten!" Ihre Fans freuen sich in den Kommentaren riesig für die kleine Familie. Viele sagen auch, dass ein weiterer Junge gut zu den Browns passen würde.

Anzeige

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear und Raiven Browns Sohn River

Anzeige

Instagram / raiven_br0wn_ Bear und Raiven Brown bekommen noch einen Sohn

Anzeige

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown mit ihrem Sohn River

Anzeige

Findet ihr auch, dass ein weiterer Junge super zu den Browns passt? Auf jeden Fall, ja! Ach, nicht zwingend... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de