Zwar war Raiven Brown und Bear Browns (34) Ehe in der Vergangenheit oftmals turbulent – doch Ende Mai haben die beiden dann ausnahmsweise mal eine schöne Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht! Die Alaskan Bush People-Stars erwarten im Moment erneut Nachwuchs: Ihr Sohnemann River bekommt schon bald ein Geschwisterchen. Jetzt sprach Raiven ganz offen über ihre Wehwehchen in ihrer zweiten Schwangerschaft!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde gewährte Raiven ihren Fans jetzt einen Einblick in ihre Reise zum Babyglück – und während der Schwangerschaft wird sie auch von Beschwerden geplagt. "Ich habe furchtbare Kopfschmerzen, aber die hatte ich auch schon bei River", berichtete die Zweifach-Mama in spe und fügte hinzu: "Ansonsten geht es mir ziemlich gut." Im Moment sei sie aber auch noch relativ am Anfang ihres ersten Trimesters.

Bislang wissen Raiven und Bear auch noch nicht, ob sie sich auf einen weiteren Jungen oder auf ein Mädchen freuen dürfen. Doch die Fans des Paares dürfen sich wohl schon jetzt auf eine große Bekanntgabe freuen. "Wir werden es verkünden, nachdem wir es erfahren haben", versprach die Familienmutter nämlich. Ihr kleiner Sohn River ist im Hinblick auf sein Geschwisterchen aber offenbar noch nicht ganz so enthusiastisch. "Er ist noch zu jung, um solche Dinge zu begreifen", erklärte Raiven und vermutete: "Aber ich glaube, wenn das Baby auf der Welt ist und er sich daran gewöhnt hat, wird er es mögen."

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown mit ihrem Sohn River

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown und Raiven Brown, August 2021

Instagram / bearbrownthekingofextreme Raiven und Bear Brown mit ihrem Sohn River

