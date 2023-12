Freund verrät, wie Oliver Pochers Aussprache mit Biyon lief

Mola Adebisi (50) weiß Bescheid! Sein guter Kumpel Oliver Pocher (45) zieht seit Wochen aufs Übelste über Biyon Kattilathu (39) her. Der Grund: Der Motivationscoach soll mit Ollis Noch-Ehefrau Amira (31) eine Affäre gehabt haben. Am Wochenende tauchte der Moderator sogar bei einer Show seines Feindes auf, die beiden Männer unterhielten sich im Backstage-Bereich. Mola verrät jetzt, wie das Gespräch zwischen Olli und Biyon ausfiel.

Gegenüber RTL schildert der Moderator: "Vielleicht werden sie irgendwann Frieden schließen, aber so schnell nicht." Laut Mola sollen Oliver und Biyon "miteinander gesprochen und Standpunkte klargemacht" haben. Mehr wollte er nicht verraten – die zwei sollen Berichten zufolge rund 20 Minuten lang ohne Security ein Vieraugengespräch geführt haben.

Ob demnächst Frieden einkehren wird, ist also unklar. Allerdings scheint es, dass sich der Hannoveraner auch eine Pause von all dem Drama vor den Feiertagen wünscht. "Dann haben wir Weihnachten Ruhe, dann machen wir nur noch lustige Sachen", kündigte Olli nämlich in seiner Instagram-Story an.

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

