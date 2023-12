Erstes Weihnachten mit Kindern: Paris Hilton ist aufgeregt!

Sie könnte sich nicht mehr freuen! Paris Hilton (42) und ihr Ehemann Carter Reum durften dieses Jahr gleich zweimal Nachwuchs begrüßen. Anfang des Jahres hatte ihr Sohn Phoenix das Licht der Welt erblickt. Vor wenigen Wochen überraschte das IT-Girl erneut mit erfreulichen Nachrichten – ihre Tochter London wurde geboren. Wegen des ersten Weihnachtsfests mit ihren Kindern soll Paris ziemlich aufgeregt sein – und schon eifrig planen!

"Paris könnte nicht aufgeregter sein, Weihnachten mit ihrem Mann und ihren beiden Babys zu feiern", verrät ein Insider gegenüber Us Weekly. "Es ist wirklich ein Traum, der für sie wahr geworden ist, und sie fühlt sich so gesegnet", fährt die Quelle fort. Auch über die Geschenke ihrer Kinder soll sich die Hotelerbin früh Gedanken gemacht haben. "Sie haben bereits seit Anfang des Jahres Geschenke für Phoenix und London gekauft", will der Informant wissen. Paris wolle das "magischste Weihnachtsfest" überhaupt planen.

Erst die letzten Feiertage hatte Paris zu einer unvergesslichen Zeit gemacht. An Thanksgiving überraschte die DJane ihre Familie mit der kleinen London. Zuvor hatte sie ihren Angehörigen nichts davon erzählt, dass sie und ihr Mann mithilfe Leihmutter Nachwuchs erwarten.

Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Paris Hilton, Model

Paris Hilton und Carther Reum im Februar 2023

