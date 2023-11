Paris Hilton überraschte ihre Familie mit ihrem zweiten Kind

Es war eine große Überraschung! Paris Hilton (42) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein. Nach einigen turbulenten Jahren als It-Girl hat sie mittlerweile ihr privates Glück gefunden: Im Jahr 2021 hatte die Sängerin den Unternehmer Carter Reum geheiratet. Zwei Jahre später erblickte ihr gemeinsamer Sohn Phoenix per Leihmutterschaft das Licht der Welt. Erst vor wenigen Tagen gab die TV-Persönlichkeit bekannt, dass sie erneut Mutter geworden ist. Nun erklärt Paris, wie ihre Familie von ihrer kleinen Tochter London erfahren hat!

Wie sie in der Talkshow "Live with Kelly and Mark" ausplaudert, habe sie nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Familie mit der frohen Botschaft überrascht. Während der Thanksgiving-Feier habe ihr Mann alle Familienmitglieder im Wohnzimmer versammelt: "Alle dachten, ein Zauberer oder ein Künstler käme herein. Dann bin ich mit dem Baby im Arm und mit einer rosafarbenen Decke hereingekommen und alle saßen da und sagten: 'Was?'", plaudert die Hotelerbin den besonderen Moment aus. Ihre Familie habe sich aber sehr über die Überraschung gefreut. "Das war das beste Thanksgiving, was ich jemals hatte", strahlt Paris.

Daraus, dass sie sich neben ihrem Sohn noch eine Tochter wünscht, machte die Schauspielerin kein Geheimnis. "Ich kann es kaum erwarten, meine eigene kleine Prinzessin zu haben", offenbarte sie bereits vor einigen Wochen im Interview mit E! News.

Instagram / parishilton Outfit von Paris Hiltons Tochter

Getty Images Paris Hilton und Carther Reum im Februar 2023

Instagram / C0AP860y_05 Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum und ihrem Sohn Phoenix Barron

