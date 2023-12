Perfektionistisch: Bella Thorne bekam fünf Verlobungsringe!

Bella Thornes (26) Verlobter wollte wohl alles richtig machen! Seit Mai dieses Jahres ist die Schauspielerin mit ihrem Liebsten Mark Emms verlobt. Nach etwa einem Jahr Beziehung machte der Filmproduzent der Beauty einen Heiratsantrag. Seitdem trägt die US-Amerikanerin einen dicken Klunker an ihrem Finger. Doch das war nicht ihr ursprüngliches Schmuckstück: Mark kaufte ganze fünf Ringe, um Bella glücklich zu machen!

Das verrät die 26-Jährige jetzt im Interview mit The Messenger. So habe Mark nach der Verlobung etwas an dem Ring zu beanstanden gehabt: "Er hat mir einen Ring geschenkt, der so wunderschön war, und ich habe nichts bemerkt, was falsch war. Wir haben danach noch vier weitere Ringe geholt!" Erst bei dem fünften Exemplar sei ihr Partner zufrieden gewesen: "Er sagte: 'Ich will, dass er perfekt ist.'"

Schlussendlich habe sich das Paar auf einen Ring mit einem Zehn-Karat-Diamanten im Smaragdschliff geeinigt. Seit der Verlobung sind die Turteltauben zudem noch glücklicher miteinander, wie Bella selbst verriet: "Es wird von Tag zu Tag realer und festigt unsere Partnerschaft von Tag zu Tag mehr!"

