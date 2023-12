Seit Verlobung: Bella Thornes Beziehung ist viel gefestigter

Die beiden sind total zusammengewachsen! Bella Thorne (26) hatte im vergangenen Sommer ihre Beziehung zum Filmemacher Mark Emms öffentlich gemacht. Vor wenigen Monaten überraschte das Pärchen dann schon wieder mit erfreulichen News: Sie wollen bald vor den Traualtar schreiten! Seitdem hat sich die Beziehung der Schauspielerin total verändert: Bella und Marks Partnerschaft ist seit der Verlobung viel gefestigter als vorher.

"Jeden Tag kommen wir uns näher", verrät die 26-Jährige gegenüber People und fügt hinzu: "Das wird von Tag zu Tag realer und festigt unsere Partnerschaft von Tag zu Tag mehr." Dennoch kenne das Paar sich noch nicht hundertprozentig: "Wir sind immer noch dabei, die Charaktereigenschaften des anderen kennenzulernen und versuchen, sie vor der Hochzeit richtig hinzubekommen, damit wir das alles nicht erst auf dem Tisch herausfinden müssen."

Im Interview mit Vogue erzählte sie vom bislang schönsten Tag ihres Lebens: Der Antrag habe in ihrem gemeinsamen Zuhause in Kalifornien am 13. Mai stattgefunden. Auf dem Social-Media-Kanal des Magazins präsentierte Bella auch schon ihren großen Verlobungsring und strahlt glücklich in die Kamera. Laut der Zeitschrift handelt es sich dabei um einen Zehn-Karäter im Smaragdschliff.

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Mark Emms im Mai 2023

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Juni 2023

