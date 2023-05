Nach einem Jahr Beziehung: Bella Thorne hat sich verlobt!

Bella Thorne (25) will heiraten! Das Model sorgte in den vergangenen Jahren mit seinen Beziehungen immer wieder für Schlagzeilen: Neben Scott Disick (40), Mod Sun (36) und Gregg Sulkin (30) war die Rothaarige unter anderem mit Benjamin Mascolo (29) zusammen. Doch seit gut einem Jahr ist die Schauspielerin wieder verliebt. Ihr Auserwählter: der Unternehmer Mark Emms. Und der will jetzt mit Bella vor den Traualtar schreiten!

Wie die zukünftige Braut gegenüber Vogue verrät, habe ihr Liebster um ihre Hand angehalten – und sie ja gesagt! Der Antrag habe in ihrem gemeinsamen Zuhause in Kalifornien am 13. Mai stattgefunden. Auf dem Social-Media-Kanal des Magazins präsentiert Bella auch schon ihren großen Verlobungsring und strahlt glücklich in die Kamera. Laut der Zeitschrift handelt es sich dabei um einen Zehn-Karäter im Smaragdschliff.

In Mark hat Bella offenbar ihre große Liebe gefunden. Immer wieder postete die Beauty in den vergangenen Monaten Bilder mit ihrem Schatz im Netz – und konnte darauf kaum aufhören, den Geschäftsmann anzuschmachten.

Getty Images Bella Thorne im November 2022

Instagram / bellathorne Bella Thorne und Mark Emms

Instagram / bellathorne Mark Emms und Bella Thorne

