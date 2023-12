Das bedeutet der Name von Rumer Willis' Tochter Louetta!

Damit hat sie auch ihren Papa gewürdigt! Im April durften Rumer Willis (35) und ihr Partner Derek Thomas ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihre kleine Tochter hört dabei auf den klangvollen Namen Louetta Isley. Wie vernarrt sie in ihren Nachwuchs sind, beweist die Tochter der Schauspiellegende Bruce Willis (68) immer wieder mit niedlichen Schnappschüssen im Netz. Nun verrät Rumer, was hinter dem besonderen Namen ihrer Tochter steckt!

"Ihr Name ist eine Mischung aus Dingen, die ich liebe", enthüllt die Promi-Tochter in ihrer Story auf Instagram. Dabei habe sie auch die Vorlieben von Bruce mit einbezogen. "Meine Lieblingssänger und die meines Vaters sind Lou (Louis Armstrong), Etta (Etta James) und Isley (Isley Brothers)", erklärt Rumer. Der Name Lou habe ihr zudem schon immer extrem gut gefallen.

In wenigen Tagen steht dann sogar Louetta allererstes Weihnachten vor der Tür – und darauf fiebert ihre Mama bereits mächtig hin! "Ich kann es kaum erwarten, diese Art von Weihnachtsenergie und unser erstes Weihnachten als Familie zu erleben", äußerte sich die 35-Jährige bereits im Interview mit People. Sie habe bereits einen kleinen Weihnachtsstrampler gekauft, noch bevor ihr Baby überhaupt auf der Welt gewesen war.

